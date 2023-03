In mare ancora 30 corpi, avvistato un bambino. L’ultimo messaggio di Mahdeh, 16 anni, dispersa: «Papà, mamma, cerco una vita migliore» (Di giovedì 2 marzo 2023) Ieri avvistato a Cutro un altro cadavere, ma il mare mosso non ha consentito il recupero: sarebbe di un altro bambino. Le vittime in tutto salgono a 69. La storia tragica della ragazzina afghana e le lacrime del cugino Leggi su corriere (Di giovedì 2 marzo 2023) Ieria Cutro un altro cadavere, ma ilmosso non ha consentito il recupero: sarebbe di un altro. Le vittime in tutto salgono a 69. La storia tragica della ragazzina afghana e le lacrime del cugino

