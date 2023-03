In Italia un giovane su 4 è disoccupato, ma i sindacati si danno ai cortei antifascisti (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar – Fronte lavoro, gli ultimi dati Istat fotografano una situazione sempre più sconcertante in Italia. Nel mese di gennaio il tasso di disoccupazione è infatti salito del 7,9% (+0,1 punti su dicembre 2022), mentre quella giovanile è balzata al 22,9% (addirittura +0,7 punti percentuali rispetto al mese precedente). Basterebbero questi numeri per comprendere quanto sia dirimente affrontare di petto il tema delle politiche attive del lavoro, a livello governativo come sindacale. Peccato che i sindacati siano concentrati nell’organizzazione di inutili, se non deleteri, cortei antifascisti contro il fantomatico “pericolo squadrista”. Operazioni peraltro del tutto strumentali e atte unicamente ad attaccare l’esecutivo guidato dalla Meloni. Leggi anche: La prima iniziativa della Schlein? Una gita al corteo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar – Fronte lavoro, gli ultimi dati Istat fotografano una situazione sempre più sconcertante in. Nel mese di gennaio il tasso di disoccupazione è infatti salito del 7,9% (+0,1 punti su dicembre 2022), mentre quella giovanile è balzata al 22,9% (addirittura +0,7 punti percentuali rispetto al mese precedente). Basterebbero questi numeri per comprendere quanto sia dirimente affrontare di petto il tema delle politiche attive del lavoro, a livello governativo come sindacale. Peccato che isiano concentrati nell’organizzazione di inutili, se non deleteri,contro il fantomatico “pericolo squadrista”. Operazioni peraltro del tutto strumentali e atte unicamente ad attaccare l’esecutivo guidato dalla Meloni. Leggi anche: La prima iniziativa della Schlein? Una gita al corteo ...

