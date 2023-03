In Italia innovativo farmaco per psoriasi, blocca interleuchine 17A e F (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Il trattamento innovativo bimekizumab ha ottenuto la rimborsabilità dall’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a severa negli adulti candidati alla terapia sistemica. Lo annuncia Ucb, biofarmaceutica globale, in una nota diffusa oggi. Con l’approvazione da parte della Commissione europea nell’agosto del 2021- spiega l’azienda – bimekizumab è il primo trattamento per questa patologia progettato per inibire selettivamente e direttamente le interluchine IL17A, e IL17F, molecole messaggere del sistema immunitario all’organismo, che svolgono un ruolo chiave nei processi infiammatori. In occasione del lancio di bimekizumab nel nostro Paese Ucb Pharma presenta, inoltre, una nuova campagna di sensibilizzazione sulla patologia chiamata: ”Metti la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Il trattamentobimekizumab ha ottenuto la rimborsabilità dall’Agenziana del(Aifa) per il trattamento dellaa placche da moderata a severa negli adulti candidati alla terapia sistemica. Lo annuncia Ucb, biofarmaceutica globale, in una nota diffusa oggi. Con l’approvazione da parte della Commissione europea nell’agosto del 2021- spiega l’azienda – bimekizumab è il primo trattamento per questa patologia progettato per inibire selettivamente e direttamente le interluchine IL17A, e IL17F, molecole messaggere del sistema immunitario all’organismo, che svolgono un ruolo chiave nei processi infiammatori. In occasione del lancio di bimekizumab nel nostro Paese Ucb Pharma presenta, inoltre, una nuova campagna di sensibilizzazione sulla patologia chiamata: ”Metti la ...

