“In Honduras sbarca lui” Isola dei Famosi 2023 | Ilary Blasi ha scelto il naufrago più bello

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 2 marzo 2023)dei, chi è l’inviato della nuova edizione. L’inizio del reality show è fissato per lunedì 17 aprile, lo stesso slot finora riservato al Grande Fratello Vip. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto o addirittura in corso, L’deiandrà in onda per 10 puntate. Gli appuntamenti andranno in onda lunedì in prima serata su Canale 5 senza i doppi appuntamenti settimanali., al timone del reality show dal 2021, è stata confermata anche per l’edizionedel programma, la terza consecutiva per la conduttrice che in questi giorni sta facendo molto parlare di sé per la presunta lite con l’amico e inviato dell’Alvin. Leggi anche: “Roba pesantissima”. ...