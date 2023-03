In Belgio è stata autorizzata l’eutanasia per una donna vittima di stupro (Di giovedì 2 marzo 2023) Una donna di 50 anni ha appena ottenuto il diritto all’eutanasia, in Belgio, a causa dell’estrema sofferenza psicologica subita a seguito di uno stupro nel 2016. Un medico e due psichiatri sono stati consultati per concederle questo diritto autorizzato nel Paese dal 2002. La decisione naturalmente sta facendo discutere e ha riaperto il dibattito sul fine vita e sui criteri per permetterlo. In questo caso è l’estrema pena e il continuo patimento che la vittima ha continuato a provare negli anni, trascinandosi dietro un vissuto talmente devastante da non consentirle di uscire dallo stato di prostrazione profonda nonostante le terapie, le cure della famiglia, la presenza dei figli. Un medico e due psichiatri hanno concesso all’unanimità il diritto all’eutanasia a Nathalie Huygens. Gli ... Leggi su tpi (Di giovedì 2 marzo 2023) Unadi 50 anni ha appena ottenuto il diritto al, in, a causa dell’estrema sofferenza psicologica subita a seguito di unonel 2016. Un medico e due psichiatri sono stati consultati per concederle questo diritto autorizzato nel Paese dal 2002. La decisione naturalmente sta facendo discutere e ha riaperto il dibattito sul fine vita e sui criteri per permetterlo. In questo caso è l’estrema pena e il continuo patimento che laha continuato a provare negli anni, trascinandosi dietro un vissuto talmente devastante da non consentirle di uscire dallo stato di prostrazione profonda nonostante le terapie, le cure della famiglia, la presenza dei figli. Un medico e due psichiatri hanno concesso all’unanimità il diritto ala Nathalie Huygens. Gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : Giallo in un asilo nido in #Belgio: una bimba di 6 mesi, figlia di una donna di origini salentine, è morta dopo ess… - Keepo_7 : @DANIELEALOFAN La cosa più importante è che possa esserci spettacolo ed una lotta al titolo. Un dominio di Max senz… - Giorgiof58 : @NicolaPorro In Belgio mi sembra che e` stata approvata. Cmq sono a favore ?? - alwaysyoultwt : IO RIPETERÒ SEMPRE CHE IN BELGIO ERA UN BONO DELLA MADONNA !!!!! la prima cosa che ho detto quando l'ho visto uscir… - GabriGianuz : Un mese fa prima del GPLaMarseillaise mi aveva detto che il suo grande obiettivo era vincere la Kuurne perché sareb… -