Imparare a leggere la guerra per poter costruire la pace

Due incontri. Da venerdì 3 marzo, organizzato da Associazione Mosaico ed Eirene col contributo della Comunità Bergamasca. Anche una mostra fotografica.

Imparare a leggere la guerra per poter costruire la pace

Ragionare e riflettere sugli orrori della guerra per imparare a costruire la pace: è questo l'obiettivo del ciclo di incontri «Leggere la guerra per costruire la pace» che prenderà il via domani, vene ...