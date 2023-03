Impallomeni: «Inter la più forte del campionato! Ma Inzaghi non riesce…» (Di giovedì 2 marzo 2023) Stefano Impallomeni, Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dell’Inter. L’ex calciatore è critico nei confronti di Inzaghi forte – Questa l’analisi di Impallomeni: «Inzaghi? Io mi arrendo. Mi sta sfinendo la cosa. Non voglio aver ragione, non mi Interessa, ma io credo e ritengo che l’Inter sia la squadra più forte del campionato. Però poi mi chiedi di Inzaghi che ha perso 7 volte, ha subito 22 gol in trasferta, e non riesce a fare 8 vittorie consecutive con questa squadra. Magari sbaglio io». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ... Leggi su inter-news (Di giovedì 2 marzo 2023) Stefanovenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dell’. L’ex calciatore è critico nei confronti di– Questa l’analisi di: «? Io mi arrendo. Mi sta sfinendo la cosa. Non voglio aver ragione, non miessa, ma io credo e ritengo che l’sia la squadra piùdel campionato. Però poi mi chiedi diche ha perso 7 volte, ha subito 22 gol in trasferta, e non riesce a fare 8 vittorie consecutive con questa squadra. Magari sbaglio io».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

