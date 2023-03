Impallomeni | «Ambiente Inter scambierebbe i 3 trofei vinti con Scudetto!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 2 marzo 2023) La distanza dell’dal Napoli è alquanto esagerata, 18 punti sono irraggiungibili. Stefanone ha parlato in collegamento con TMW Radio. MOTIVAZIONI – Poche spiegazioni per la distanza trae Napoli, Stefanonon giustifica il rendimento della squadra di Simone Inzaghi: «Il Milan ha vissuto una vera e propria crisi, Pioli ha detto che non erano abituati a questi passaggi a vuoto. Per questo possiamo giustificarli. L’invece ha poche attenuanti, è molto completa e pronta per vincere. Purtroppo vince solo le coppe, anche se questo è riduttivo. I tifosi si aspettano altro, così come la direzione sportiva. Si attendevano una vittoria costante dopo Conte, si pensava di poter reggere la competitività per lo Scudetto. A livello di campionato però c’è qualcosa che non va, ...