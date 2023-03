Immobili | aspettative di quotazioni in calo per il mercato

(Di giovedì 2 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Secondo l'indagine condotta presso 1.446 agentiari dal 9 gennaio al 3 febbraio 2023, nel IV trimestre dello scorso anno le valutazioni di diminuzione dei prezzi delle abitazioni hanno leggermente superato quelle di aumento, per la prima volta dalla metà del 2021, anche se quasi due terzi degli operatori continuano ad attendersi prezzi stabili. E' quanto emerge dall'indagine della Banca d'Italia suldelle abitazioni in Italia. Sono inoltre risultate più diffuse le attese di undelleper il trimestre in corso. La percentuale di agenzie che hanno venduto almeno un'abitazione ha raggiunto un nuovo massimo dall'inizio della rilevazione nel 2009. Tuttavia, i nuovi incarichi a vendere si confermano in flessione e i giudizi di riduzione del numero dei potenziali acquirenti ...

