Imma Tataranni 3 torna a Matera per le riprese dei nuovi episodi, casting aperti (Di giovedì 2 marzo 2023) Alla fine tutto è bene quel che finisce bene e dopo le futili polemiche degli anni scorsi, Imma Tataranni 3 torna a Matera per le riprese dei nuovi episodi in onda alla fine di questo anno su Rai1. Vanessa Scalera si prepara a prestare ancora una volta il suo volto al Sostituto Procuratore campione di ascolti e mentre si girano i primi ciak a Roma, a Matera ci si prepara ad accogliere cast e crew per le altre riprese e per questo i casting sono aperti alla ricerca di comparse. La Blu Video, società di produzione cinematografica diretta dal regista Geo Coretti, ha aperto i casting per cercare le comparse che lavoreranno sul set di Imma Taranni 3.

