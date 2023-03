Illumina la tua creatività con i nuovissimi Geomag Glow

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 2 marzo 2023)ha annunciato ufficialmente il lancio dei suoi nuovi magneti chiamati, che sono in grado di emettere luce al buioworld, l’azienda innovatrice nel campo dei magneti dal 1998, ha ispirato giovani di tutto il mondo ad esplorare il mondo creativo e fantasioso della costruzione magnetiche. Grazie alle sue aste magnetiche e alle sfere d’acciaio,world ha fornito ai bambini un ambiente divertente, costruttivo ed educativo per scoprire le innumerevoli possibilità nel magnetismo. Negli ultimi 25 anni,ha sviluppato numerose gamme di prodotti, tra cui Magicube, il classicoin diverse modalità di colore e temi come Pannelli, Supercolor, Glitter e, oltre ad una nuova linea di prodotti per i costruttori più ...