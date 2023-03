Ilary Blasi pubblica il numero di telefono di Alvin su Instagram | che pasticcio! L’appello ai fan | “Chiamatelo anche agli orari dei pasti”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... theeurovisionit : @Lulurossonera @SaraRRSnow Liberi di sognare (come diceva Ilary Blasi) ?? - AngryMercurio : RT @fraversion: Ilary Blasi smentisce alla sua maniera il presunto screzio con Alvin e pubblica su Instagram il numero di telefono dell’inv… - infoitcultura : Isola dei Famosi 2023: Alvin sarà l'inviato di Ilary Blasi, gli altri nomi del cast e le ultime notizie - infoitcultura : Isola dei Famosi, confermato Alvin: pace fatta con Ilary Blasi? - fraversion : Ilary Blasi smentisce alla sua maniera il presunto screzio con Alvin e pubblica su Instagram il numero di telefono… -

Oltre al ritorno alla conduzione di, sono già stati confermati Vladimir Luxuria e Enrico Papi come opinionisti, oltre ad alcuni nomi del cast. Si è parlato molto di chi potrebbe, invece, ...In questi ultimi giorni sono circolati diversi rumor sulla prossima edizione del reality show adventure condotto da. Ed in base alle suddette indiscrezioni pare che il popolare attore di origini turche, il compagno di Clizia Incorvaia e Filippo Bisciglia si contendano il ruolo di inviato del programma ...Lo storico inviato dell'Isola dei famosi ha pubblicato un post su Instagram con lo screenshot di una conversazione su Whatsapp fatta con la conduttrice... Tra Alvin esembra esserci una lite in corso. L'Isola dei famosi scalda i motori e tornerà su Canale 5 dopo la finale di ' Grande Fratello Vip ' fissata per il 3 aprile. Mentre il cast della nuova ...

Un post su instagram dell'inviato dell'Isola dei Famosi scatena il panico social. Un litigio e la minaccia di pubblicare i contenuti di una conversazione privata Un post su instagram, una foto e una d ...Nuovi dettagli sulla nuova edizione de 'L'Isola dei Famosi': chi sarà l'inviati e il cast completo fino ad ora ...