Ilaria Capua: "L'influenza aviaria sta diventando un problema serio. Vaccinare in massa gli animali" (Di giovedì 2 marzo 2023) La virologa a Huffpost: "L'Italia ha le migliori pratiche d'Europa in questo campo. Per come lo conosciamo adesso H5N1 non è in grado di trasmettersi da uomo a uomo, quindi il focolaio rimane circoscritto, ma più circola più cresce il rischio che si crei questo virus ibrido" Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 2 marzo 2023) La virologa a Huffpost: "L'Italia ha le migliori pratiche d'Europa in questo campo. Per come lo conosciamo adesso H5N1 non è in grado di trasmettersi da uomo a uomo, quindi il focolaio rimane circoscritto, ma più circola più cresce il rischio che si crei questo virus ibrido"

