Il voto per Maduro e il no alla Tav. I peccati grillini di Schlein alla Ue (Di giovedì 2 marzo 2023) Da deputata europea, la neo segretaria dem ha rigettato la mozione contro la dittatura comunista del Venezuela, ha cercato di fermare la Torino-Lione e si è opposta al libero scambio Leggi su ilgiornale (Di giovedì 2 marzo 2023) Da deputata europea, la neo segretaria dem ha rigettato la mozione contro la dittatura comunista del Venezuela, ha cercato di fermare la Torino-Lione e si è opposta al libero scambio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... smenichini : Le dimensioni del voto per @EllySchlein si spiegano come un momento collettivo di liberazione. Di emancipazione. Di… - smenichini : Vedere al voto per @ellyesse tanti elettori del #M5S fa venire dubbi? Capisco, ma non parliamo di agenti infiltrati… - Giorgiolaporta : Quelli che 'io pago il caffè col #pos perché il cash è da evasori fiscali', oggi daranno un paio di milioni di euro… - elisabettagarg8 : @viviana_61 È palese e scontato lo stava già provando a fare io spero anche se la voto che Martina esca per lei ste… - TeresaBranca5 : RT @MaxHarr08546189: Lo capite vero che ogni voto dato a Edo mette a rischio Anto perché anche sarà continuerà ad essere votata? Quindi no… -