Il viaggio strategico di Meloni in India oscura il valore della democrazia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amersabaileh : RT @ilfattoblog: 'Il presidente Bashar Al-Assad ha fatto il suo primo viaggio all'estero dopo il disastroso terremoto in Oman' #Siria @am… - ilfattoblog : 'Il presidente Bashar Al-Assad ha fatto il suo primo viaggio all'estero dopo il disastroso terremoto in Oman'… -

... che sono state elevate a partenariato. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia ... Si tratta del primobilaterale in Asia dall'inizio del mandato, nel 75mo anniversario delle ...Unnell'affascinante mondo del turismo, alla scoperta di tutte le opportunità lavorative offerte da un settore che si rivelae fondamentale per la crescita e lo sviluppo di ogni ...... ilnei quartieri della giunta comunale. Albergatori, bagnini, ristoratori e imprenditori ... avviando il Pianoper il turismo e quello per il commercio. "Vi chiediamo di esserci e di ...

Il viaggio strategica di Meloni in India oscura il valore della democrazia Today.it

È il primo viaggio bilaterale in Asia dall'inizio del governo. Giorgia Meloni è a Nuova Delhi, in India, ed è stata accolta dal premier Narendra Modi ...L’India è una grande economia con enormi margini di crescita: ecco perché la visita di Giorgia Meloni è important ...