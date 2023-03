Il trionfo dell’Italia ai Mondiali ’86

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 2 marzo 2023) Ilai’86 – Il cammino verso la vittoria L’edizione deidel 1986 in Messico rappresenta uno dei momenti di maggior successo per l’Italia nel calcio mondiale. La squadra allenata da Enzo Bearzot riuscì infatti a conquistare il terzo posto nella competizione, compiendo una prestazione di grande livello e regalando ai tifosi azzurri emozioni indimenticabili. In questo articolo ripercorreremo il camminodurante il torneo, analizzando le partite, i protagonisti e le curiosità più interessanti. Il cammino degli azzurri nei’86 L’Italia fu inserita nel gruppo F, insieme a Bulgaria, Argentina e Corea del Sud. La prima partita fu contro la Bulgaria, e la squadra di Bearzot riuscì a imporsi con un convincente 1-1, grazie alla rete di ...