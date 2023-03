“Il Toro: perché non disperdere questa razza italiana?” (Di giovedì 2 marzo 2023) Toro, Gineitis ha rinnovato fino al 2026 e sembra desideroso di creare un legame indissolubile con il club granata, che deve essere indubbiamente felice di avere un giocatore che ha un così alto livello di ambizione e talento. Il lituano ha dimostrato di essere un calciatore di grande qualità e la speranza è che possa ancora migliorare e diventare una colonna portante della squadra. L’ufficialità del rinnovo è una notizia straordinaria, che fa ben sperare per il futuro del club. Ma non solo Gineitis è importante per il Toro, perché Juric sta tracciando una strada che, sebbene non sia semplice, è la giusta. Il croato ha dimostrato di avere un grande coraggio e di essere un allenatore determinato, che vuole fare la differenza. La stagione è stata altalenante e ha visto il Toro alternare momenti di brillantezza ad altri ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 2 marzo 2023), Gineitis ha rinnovato fino al 2026 e sembra desideroso di creare un legame indissolubile con il club granata, che deve essere indubbiamente felice di avere un giocatore che ha un così alto livello di ambizione e talento. Il lituano ha dimostrato di essere un calciatore di grande qualità e la speranza è che possa ancora migliorare e diventare una colonna portante della squadra. L’ufficialità del rinnovo è una notizia straordinaria, che fa ben sperare per il futuro del club. Ma non solo Gineitis è importante per ilJuric sta tracciando una strada che, sebbene non sia semplice, è la giusta. Il croato ha dimostrato di avere un grande coraggio e di essere un allenatore determinato, che vuole fare la differenza. La stagione è stata altalenante e ha visto ilalternare momenti di brillantezza ad altri ...

