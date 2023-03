Il tocco magico per sparare cazz*** | la porcheria del Fatto contro Piantedosi e Salvini | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 marzo 2023) Odio e insulti, questo il menù quotidiano offerto ormai da lunghi anni dalQuotidiano diretto da Marco Travaglio. E la copia in edicola oggi, giovedì 2 marzo, ovviamente non fa eccezione. Il titolo di apertura è sull'inchiesta-Covid, l'indagine a carico di Giuseppe Conte, Roberto Speranza, Attilio Fontana e Giulia Gallera, ai quali si aggiungono altri 17 avvisi di garanzia. Ma l'odio trasuda dalla vignetta firmata Natangelo, che punta i riflettori sulla tragedia di Cutro, il naufragio costato la vita a 67 migranti per il quale è partita una violentissima campagnaMatteoe, in subordine, Matteo, rispettivamente ministro degli Interni e delle Infrastrutture nonché vicepremier. Nella vignetta eccocon felpa verde della Lega, il quale con sguardo un poco ...