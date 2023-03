Il taxista non riconosce Tananai e gli chiede: “Ha seguito Sanremo? Le piace ‘Tango’?”. Il video è virale (Di giovedì 2 marzo 2023) Sta facendo il video del web questo video che immortala lo scambio di battute tra Tananai e un taxista. Il giovane cantante, quarto classificato al Festival di Sanremo, è salito a bordo di un taxi mentre alla radio stavano trasmettendo proprio la sua “Tango”: “Le piace?“, chiede al taxista invitandolo ad alzare il volume. “Sì”, risponde l’uomo. “Mi fa piacere, abbiamo gli stessi gusti“, commenta quindi Tananai. Il taxista, però, non lo riconosce e quindi gli chiede imperterrito: “Hai visto Sanremo?”. E a quel punto al ragazzo non resta che svelare la propria identità, scherzando con l’uomo e rivelando: “Sono il nipote di Biagio Antonacci”. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Sta facendo ildel web questoche immortala lo scambio di battute trae un. Il giovane cantante, quarto classificato al Festival di, è salito a bordo di un taxi mentre alla radio stavano trasmettendo proprio la sua “Tango”: “Le?“,alinvitandolo ad alzare il volume. “Sì”, risponde l’uomo. “Mi fare, abbiamo gli stessi gusti“, commenta quindi. Il, però, non loe quindi gliimperterrito: “Hai visto?”. E a quel punto al ragazzo non resta che svelare la propria identità, scherzando con l’uomo e rivelando: “Sono il nipote di Biagio Antonacci”. L'articolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilgiornale : Divertente siparietto tra il cantante Tananai e un taxista che non lo riconosce, ma ascolta la sua canzone… - pragmatico2000 : Il taxista non riconosce Tananai e gli chiede: «Ha seguito Sanremo? Le piace ‘Tango'?» - pardi_umberto : RT @Franco32656300: Pensa te che scemo che sono. Io avevo capito tutta un'altra cosa. Il 'non devono partire' era perché li andiamo a pren… - aleepont : RT @wajtingforlouis: no il servizio al tg uno sul taxista che non riconosce alberto sto morendo quel telegiornale lo ama davvero - wajtingforlouis : no il servizio al tg uno sul taxista che non riconosce alberto sto morendo quel telegiornale lo ama davvero -