Il tassista non lo riconosce e Tananai filma tutto. Il dialogo esilarante | VIDEO (Di giovedì 2 marzo 2023) Qualcosa di veramente inedito e? accaduto ieri al cantante Tananai, che ha postato l'accadimento con un VIDEO su Instagram. Un viaggio in taxi insolito, il suo: Tananai era seduto nei sedili dietro di un taxi milanese quando, durante la corsa, passa alla radio "Tango", l'inedito con il quale il cantante ha partecipato al 73esimo Festival della canzone italiana, posizionandosi quinto. Tananai, quindi, chiede al tassista di alzare il volume e, solo a quel punto, comprende che il tassista non lo aveva assolutamente riconosciuto. Cosi? Alberto Cotta Ramusino, questo il nome dell'artista all'anagrafe, da il via ad un dialogo molto. Tananai chiede all'autista se la canzone che stanno ascoltando in radio gli piace e, quando l'uomo gli risponde "si?", ...

