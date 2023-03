Il talento di Donnie Yen | l' action hero senza età di Hong Kong

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 2 marzo 2023) Nel nome del cinema,Yen è stato preso a pugni un numero di volte superiore a quanto lui stesso possa ricordare. Steso a furia di calci. Bruciato. Fatto a pezzi. Sbalzato da cavallo. Pensate a una ferita, lui se l’è fatta. «Ne ho così tante», dice ridendo. Indubbiamente fa parte del suo lavoro: non ti puoi costruire una carriera spaccando culi per 40 anni neglimovie made inprenderti dei calci. Almeno ogni tanto. Yen potrebbe passare ore a raccontarvi le storie dei suoi incidenti. Per farla breve, eccone una. Il set è quello dell’ormai classico Once Upon a Time in China II diretto da Tsui Hark nel 1992 ; Yen deve girare una scena d’azione, di quelle che oggi non si fanno più. Lui e la leggenda delle arti marziali Jet Li si sfidano a colpi di bastoni di bambù fino a ...