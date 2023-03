Il “superbonus” presenta il conto: deficit all’8% nel 2022. Giusto lo stop del governo (Di giovedì 2 marzo 2023) Aveva ragione il governo: bonus e superbonus hanno innescato il boom del deficit pubblico, che ora presenta il conto, ben spalmato sugli ultimi tre anni. Il calcolo è ufficiale e trova la sua spiegazione nella revisione dei criteri di classificazione da parte di Eurostat e Istat. Ne consegue che i 120 miliardi di euro di crediti d’imposta derivanti dal superbonus edilizio del 110 per cento e dal bonus facciate (90 per cento) sono andati a far lievitare il deficit del triennio 2020-2022. Ieri così rispettivamente corretto (al rialzo) dal nostro Istituto di statistica: 9,7 per cento (era 9,5), 9 (invece di 7,2), 8 (anziché il programmato 5,6). Giorgetti: «È stata tolta una droga» «È stata tolta una droga ed è finita la grande illusione», ha commentato ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 marzo 2023) Aveva ragione il: bonus ehanno innescato il boom delpubblico, che orail, ben spalmato sugli ultimi tre anni. Il calcolo è ufficiale e trova la sua spiegazione nella revisione dei criteri di classificazione da parte di Eurostat e Istat. Ne consegue che i 120 miliardi di euro di crediti d’imposta derivanti daledilizio del 110 per cento e dal bonus facciate (90 per cento) sono andati a far lievitare ildel triennio 2020-. Ieri così rispettivamente corretto (al rialzo) dal nostro Istituto di statistica: 9,7 per cento (era 9,5), 9 (invece di 7,2), 8 (anziché il programmato 5,6). Giorgetti: «È stata tolta una droga» «È stata tolta una droga ed è finita la grande illusione», ha commentato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... begja : RT @SPatuanelli: La maggioranza presenta emendamenti in commissione, smentendo il Governo, poi decide di non votarli in aula, smentendo sé… - AdrianoSalis : Vabbè ?@alesallusti? che non capisce niente di #superbonus110, ma ?@NicolaPorro? si presenta come economista! Non c… - Confapi : ?? #Superbonus, il Presidente @CristianCamisa presenta proposte Confapi a @Palazzo_Chigi. ?? - AndreaDx4 : #Superbonus non deve essere ridotto con un rimborso al 90% ma dovrebbe essere al 70% per tutti e chi vuole accedere… -