Il superbonus non sarà un supermalus per i mercati (Di giovedì 2 marzo 2023) Per un attimo, nelle scorse ore, è suonato l’allarme rosso. Sono settimane complicate per il governo italiano, chiamato a disinnescare, provvidenzialmente, la mina del superbonus (qui l’intervista all’ex ministro, Vincenzo Visco). La misura voluta dal Movimento Cinque Stelle, poi confermata (non senza riserve) dal governo Draghi e ora ridimensionata in modo strutturale da Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti, ha purtroppo già fatto i suoi danni. La prova è nell’aggiornamento del conto del deficit italiano, ad opera dell’Istat. Piccolo riassunto: il rapporto tra indebitamento e pil del 2020 (anno a partire dal quale il Patto di stabilità come noto è stato sospeso) sale dal 9,5 al 9,7%, quello del 2021 dal 7,2 al 9%, quello del 2022 all’8% dal 5,6% stimato nella Nota di aggiornamento al Def. E questo, hanno spiegato da Via Cesare Balbo, è avvenuto perché l’indebitamento, ... Leggi su formiche (Di giovedì 2 marzo 2023) Per un attimo, nelle scorse ore, è suonato l’allarme rosso. Sono settimane complicate per il governo italiano, chiamato a disinnescare, provvidenzialmente, la mina del(qui l’intervista all’ex ministro, Vincenzo Visco). La misura voluta dal Movimento Cinque Stelle, poi confermata (non senza riserve) dal governo Draghi e ora ridimensionata in modo strutturale da Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti, ha purtroppo già fatto i suoi danni. La prova è nell’aggiornamento del conto del deficit italiano, ad opera dell’Istat. Piccolo riassunto: il rapporto tra indebitamento e pil del 2020 (anno a partire dal quale il Patto di stabilità come noto è stato sospeso) sale dal 9,5 al 9,7%, quello del 2021 dal 7,2 al 9%, quello del 2022 all’8% dal 5,6% stimato nella Nota di aggiornamento al Def. E questo, hanno spiegato da Via Cesare Balbo, è avvenuto perché l’indebitamento, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : SUPERBONUS – SPAZZATE VIA LE BUFALE È stata solo becera propaganda del Governo e della maggioranza. Non c'è nessun… - Mov5Stelle : È stata solo becera propaganda del Governo e della maggioranza. Non c’è nessun buco di bilancio, nessuna bolla, nes… - CarloCalenda : Lo Stato non è un signore ricco che vive su Marte ed elargisce soldi. La 'casa nuova' non è gratis: il Superbonus c… - Giancarn57 : RT @valy_s: Mi ero persa il taglio degli aiuti per gli affitti… Quindi, taglio rivalutazione pensioni, taglio del “taglio” accise, taglio R… - carlo112244 : RT @GiuseppeConteIT: SUPERBONUS – SPAZZATE VIA LE BUFALE È stata solo becera propaganda del Governo e della maggioranza. Non c'è nessun bu… -