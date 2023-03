Il Superbonus ha prodotto solo +1 per cento di pil in 2 anni, dice l’Upb (Di giovedì 2 marzo 2023) Tra i fumogeni della politica e i fuochi d’artificio dei portatori di interessi, che parlano di moltiplicatori fantasmagorici e di effetti sulla crescita economica a doppia cifra, è difficile orientarsi sul reale impatto economico del Superbonus. Fino a poco fa la narrazione era che il credito d’imposta al 110 per cento (lo stato paga tutti i lavori e in più ci rimette un altro 10 per cento) fosse un affarone non solo per imprese e famiglie beneficiarie, ma anche per tutta la collettività: perché il Superbonus “si ripaga da sé” e perché “è stato un volano formidabile per la crescita economica, +10,7 per cento in due anni”, come ha appena detto l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il costo del Superbonus e del Bonus facciate, nettamente ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 marzo 2023) Tra i fumogeni della politica e i fuochi d’artificio dei portatori di interessi, che parlano di moltiplicatori fantasmagorici e di effetti sulla crescita economica a doppia cifra, è difficile orientarsi sul reale impatto economico del. Fino a poco fa la narrazione era che il credito d’imposta al 110 per(lo stato paga tutti i lavori e in più ci rimette un altro 10 per) fosse un affarone nonper imprese e famiglie beneficiarie, ma anche per tutta la collettività: perché il“si ripaga da sé” e perché “è stato un volano formidabile per la crescita economica, +10,7 perin due”, come ha appena detto l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il costo dele del Bonus facciate, nettamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EmLoveBioPLANET : RT @Forever_Purple: Oggi l’#Istat certifica che il #Superbonus non ha prodotto debito, anzi, ha contribuito a diminuirlo con un Pil che nel… - 811Proudman : RT @Forever_Purple: Oggi l’#Istat certifica che il #Superbonus non ha prodotto debito, anzi, ha contribuito a diminuirlo con un Pil che nel… - DessiSelvaggia : RT @Forever_Purple: Oggi l’#Istat certifica che il #Superbonus non ha prodotto debito, anzi, ha contribuito a diminuirlo con un Pil che nel… - FrankoEinstein : RT @Forever_Purple: Oggi l’#Istat certifica che il #Superbonus non ha prodotto debito, anzi, ha contribuito a diminuirlo con un Pil che nel… - PaBi63 : RT @ROBERTO19750813: @FratellidItalia Il Superbonus al 110% ha generato un valore economico di 124,8 miliardi di euro (pari al 7,5% del Pro… -