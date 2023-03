Il sindaco di Grosseto prova a difendersi | le offese a Schlein? «Sarcasmo sopra le righe Anch’io insultato | ma sono autoironico»

(Di giovedì 2 marzo 2023)Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ildisotto attacco per gli insulti alla segretaria del Pd Ellysui suoi canali social. Quei fotomontaggi secondo lui sarebbero stati fraintesi: «Non è mai stata mia intenzione offendere nessuno – spiega citato dall’agenzia Ansa – e mai nella mia vita ho agito per denigrare qualcuno». Ildi centrodestra si dice a sua volta una vittima, che conosce bene cosa significhi essere bersagliato di insulti. Anzi se ne lamenta, perché finora non ha mai ricevuto solidarietà: «Comprendo bene cosa significhi subire battute denigranti, perché le ho vissute e le vivo quotidianamente sulla mia persona. Ogni giornobersagliato, anche sui miei profili social, per la mia fisicità oggetto di ...

Firenze: “Le esternazioni di Vivarelli Colonna sono indecenti, per di più pronunciate dal vertice di un’istituzione. Il fatto che lui non sia nuovo a post sessisti o denigratori è un’aggravante, non u ...(Adnkronos) - E' bufera sul sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, per il suo post sessista e offensivo nei confronti di Elly Schlein, nuova segretaria del Pd. Post in cui inserisce la ...