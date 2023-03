Il signor Mazzucco | le sue minacce e le sue bugie – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 2 marzo 2023) Ho visto un– una lettera aperta a me diretta- delMassimoin cui mi accusava in quanto direttore di Open di avere censurato, facendolo oscurare ed espellere da Facebook un altro suosulla guerra in Ucraina. Non avevo mai conosciuto il, né visto quel che scrive e racconta in, e questa sicuramente sarà una mia colpa. Fino a sabato scorso, quando da un numero di telefono per me sconosciuto mi ha inviato questo messaggio: «Sono, volevo solo avvisarti che nei prossimi giorni pubblicherò uncontro di te, per denunciare la censura che state facendo su Facebook. Avete superato ogni limite. Se ti va di parlarne puoi chiamarmi quando vuoi. Ciao». Dopo avere pubblicato la sua ...