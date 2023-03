Il senatore Matera incontra il viceministro dell’Economia Leo (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera ha incontrato il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo. Ad oggetto della discussione importanti questioni relative a tributi locali e crediti incagliati relativi al Superbonus 110%. “Un incontro produttivo e proficuo – commenta il senatore Matera – dal quale sono emersi spunti interessanti e criticità su cui intervenire prontamente. In particolare, ho posto alla sua attenzione il tema della rottamazione delle cartelle esattoriali fino a mille euro, disposizione introdotta per gli Enti locali dal decreto Milleproroghe. Ho chiesto di intervenire – insiste Matera – per recuperare una disparità di trattamento rispetto agli Enti locali che hanno ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina ildi Fratelli d’Italia Domenicohato ile delle Finanze Maurizio Leo. Ad oggetto della discussione importanti questioni relative a tributi locali e crediti incagliati relativi al Superbonus 110%. “Un incontro produttivo e proficuo – commenta il– dal quale sono emersi spunti interessanti e criticità su cui intervenire prontamente. In particolare, ho posto alla sua attenzione il tema della rottamazione delle cartelle esattoriali fino a mille euro, disposizione introdotta per gli Enti locali dal decreto Milleproroghe. Ho chiesto di intervenire – insiste– per recuperare una disparità di trattamento rispetto agli Enti locali che hanno ...

