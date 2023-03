Il rock senza segreti. È l’ora di Massimo Cotto (Di giovedì 2 marzo 2023) Massimo Cotto ogni mattina su Virgin Radio racconta il rock nelle sue molteplici sfaccettature. senza snobismi, nonostante una competenza fuori dal comune. “Lo snobismo del critico uccide la musica” Una generazione è cresciuta ascoltandoti a Stereonotte… “Stereonotte” era lontana da ogni possibile logica discografica, ognuno di noi portava in scena il proprio mondo e cercava di trovare nuove fratellanze. Oggi sarebbe impossibile replicare quel modello, perché le figure del direttore artistico e del responsabile musicale hanno di fatto annullato ogni possibile diversità. La figura romantica del deejay che arrivava con la valigetta piena di vinili e cd è scomparsa per sempre. Oggi vincono le playlist che, come è logico che sia, non ammettono eccezioni alla normalità. Il risultato è che i giovani artisti stentano sempre ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 2 marzo 2023)ogni mattina su Virgin Radio racconta ilnelle sue molteplici sfaccettature.snobismi, nonostante una competenza fuori dal comune. “Lo snobismo del critico uccide la musica” Una generazione è cresciuta ascoltandoti a Stereonotte… “Stereonotte” era lontana da ogni possibile logica discografica, ognuno di noi portava in scena il proprio mondo e cercava di trovare nuove fratellanze. Oggi sarebbe impossibile replicare quel modello, perché le figure del direttore artistico e del responsabile musicale hanno di fatto annullato ogni possibile diversità. La figura romantica del deejay che arrivava con la valigetta piena di vinili e cd è scomparsa per sempre. Oggi vincono le playlist che, come è logico che sia, non ammettono eccezioni alla normalità. Il risultato è che i giovani artisti stentano sempre ...

