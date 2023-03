Il ricordo di Just Fontaine

(Di giovedì 2 marzo 2023) Se, nel calcio, dobbiamo identificare un ruolo con i giocatori che lo hanno rappresentato, indubbiamente per quello di attaccante una posizione importante la occupa la figura di, scomparso in queste ore.aveva nel suo DNA varie radici, nato a Marrakech da padre francese e madre spagnola, soprattutto aveva i geni dello sportivo, essendo stato il padre sia praticante di varie discipline, sia arbitro. L’indole africana sviluppò in lui le caratteristiche tipiche di quel calcio, fatto di individualità, ma presto dovette sublimare le sue capacità al gioco di squadra, anche per avere ragione di avversari che fisicamente, lui era abbastanza piccolo di conformazione, lo sovrastavano. Unendo le due cose fu naturale sviluppare una innata propensione al dribbling e alla velocità che subito gli valsero una grande capacità ...

Just Fontaine, addio al capocannoniere dei Mondiali che anticipò Zidane e Mbappé la Repubblica

L'ex attaccante francese è morto a 84 anni, i suoi 13 gol in Svezia nel 1958 sono un primato quasi inarrivabile ...Non lo batteranno più” Just Fontaine è morto a 89 anni, a Tolosa. Una leggenda del calcio mondiale, famoso soprattutto per il record di gol segnati in una singola edizione di un Mondiale: in Svezia, ...