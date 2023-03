Il Principe Harry svela il suo film preferito e altre curiosità a Stephen Colbert (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Principe Harry ha svelato il titolo del suo film preferito a Stephen Colbert che lo ha intervistato e gli ha permesso di far venire fuori diverse interessanti curiosità. Il duca di Sussex ha parlato in questo senso de Il Gladiatore di Ridley Scott con protagonista uno straordinario Russell Crowe. Il Gladiatore è uscito al cinema nel 2000 riscuotendo grandissimi successi e diventando un cult del genere epico/storico. Anche la critica è stata benevola con l’opera di Scott tanto che è riuscito a vincere cinque Oscar tra cui Miglior film e Miglior attore protagonista. Al botteghino Il Gladiatore ha incassato in tutto il mondo la spaventosa cifra di 457 dollari. Harry però non ha parlato solo di cinema, ma è stato spinto ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 2 marzo 2023) Ilhato il titolo del suoche lo ha intervistato e gli ha permesso di far venire fuori diverse interessanti. Il duca di Sussex ha parlato in questo senso de Il Gladiatore di Ridley Scott con protagonista uno straordinario Russell Crowe. Il Gladiatore è uscito al cinema nel 2000 riscuotendo grandissimi successi e diventando un cult del genere epico/storico. Anche la critica è stata benevola con l’opera di Scott tanto che è riuscito a vincere cinque Oscar tra cui Migliore Miglior attore protagonista. Al botteghino Il Gladiatore ha incassato in tutto il mondo la spaventosa cifra di 457 dollari.però non ha parlato solo di cinema, ma è stato spinto ...

