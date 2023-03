Il Policlinico Gemelli è il primo in Italia: assistenza ai pazienti e ricerca le chiavi del successo (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma ha un altro primato, e questa volta riguarda la sanità. Si tratta del primo ospedale Italiano e il trentottesimo al mondo: parliamo del Policlinico universitario Agostino Gemelli, il più grande della Capitale e, a quanto pare, anche il migliore della nazione. Una presentazione, insomma, di tutto rispetto per il presidio ospedaliero da sempre un’eccellenza per il territorio e un esempio anche in Europa. Roma, quali sono gli ospedali migliori e all’avanguardia dove curarsi (con macchinari e robot): l’elenco completo La classifica mondiale dei migliori ospedali secondo Newsweek Ad affermare tale primato è l’autorevole rivista internazionale Newsweek che, come ogni anno, fa una classifica denominata “World’s best hospitals”, cioè quella riservata alle corsie d’eccellenza, che dimostrano di avere la migliore risposta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma ha un altro primato, e questa volta riguarda la sanità. Si tratta delospedaleno e il trentottesimo al mondo: parliamo deluniversitario Agostino, il più grande della Capitale e, a quanto pare, anche il migliore della nazione. Una presentazione, insomma, di tutto rispetto per il presidio ospedaliero da sempre un’eccellenza per il territorio e un esempio anche in Europa. Roma, quali sono gli ospedali migliori e all’avanguardia dove curarsi (con macchinari e robot): l’elenco completo La classifica mondiale dei migliori ospedali secondo Newsweek Ad affermare tale primato è l’autorevole rivista internazionale Newsweek che, come ogni anno, fa una classifica denominata “World’s best hospitals”, cioè quella riservata alle corsie d’eccellenza, che dimostrano di avere la migliore risposta ...

