Il Policlinico Gemelli con Assolei e WindTre al servizio delle donne che subiscono violenza (Di giovedì 2 marzo 2023) ROMA – Si chiama Centro Antiviolenza S.O.S. LEI ed è stato presentato oggi, giovedì 2 marzo, al Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, per offrire un servizio dedicato a tutte le donne che subiscono violenza e maltrattamenti. L'iniziativa nasce dalla collaborazione con l'Associazione Assolei ed è realizzata con il sostegno non condizionato di WindTre. Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, per la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS il Direttore Scientifico Giovanni Scambia, il Direttore Sanitario Andrea Cambieri, il Professore Eugenio Mercuri Direttore Dipartimento di scienze della salute della donna, del bambino e di sanità pubblica. Le attività del Centro ...

