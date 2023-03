Il pianista Remo Anzovino ritorna in studio Ecco il nuovo singolo ' The second life of Icarus' In primavera | il nuovo album

Compositore,e avvocato penalista,Anzovino ha una scia di numero e titoli. Tra i due ultimi dischi, 10 colonne sonore e un Nastro D'Argento nel 2019. Nell'ultimo mese: tre prestigiosi ......restare aggiornato sulle notizie di spettacolo The second life of Icarus è il nuovo brano di... Compositore tra i più influenti della scena contemporanea, raffinatoe notevole performer ...Da ricordare la lunga collaborazione con ile compositoreAnzovino, culminata negli ultimi anni dalla registrazione di una decina di colonne sonore di documentari sulla storia dell'arte ...

Il pianista Remo Anzovino ritorna in studio. Ecco il nuovo singolo The second life of Icarus. In primavera, il leggo.it

"Il desiderio di volare prevale sulla paura di cadere. Ci si stacca da terra e, anziché precipitare, si volteggia fino a prendere posizione nel pianeta dell’aria. È ...Il desiderio di volare prevale sulla paura di cadere. Ci si stacca da terra e, anziché precipitare, si volteggia fino a prendere posizione nel pianeta dell’aria. È la seconda possibilità di Icaro, è l ...