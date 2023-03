Il pentito di camorra ‘Genny Terremoto’ dai video social agli appelli per la legalità: “Gomorra ha creato il mito del gangster” (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiGennaro Panzuto alias Genny Terremoto al centro nella fotoLe mafie che cambiano pelle, nel ritratto di Gennaro Panzuto alias “Genny Terremoto”, ieri killer dell’Alleanza di Secondigliano, oggi collaboratore di giustizia e testimonial della legalità anche in virtù di un ritorno alla ribalta delle cronache dovuto all’attività social, in particolare con i video di Tik Tok, che Panzuto utilizza proprio per mettere all’indice i comprtamenti da camorrista che un tempo lui stesso praticava. La sua, infatti, è una cruda premessa: “La camorra, la mafia, erano merda in passato come lo sono ora”, chiarisce l’ex sicario del clan Piccirillo della Torretta. Ma detto questo, tante cose sono mutate, come spiega Panzuto nell’incontro promosso a Napoli dall’associazione Insorgenza. Uno spartiacque sono state ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiGennaro Panzuto alias Genny Terremoto al centro nella fotoLe mafie che cambiano pelle, nel ritratto di Gennaro Panzuto alias “Genny Terremoto”, ieri killer dell’Alleanza di Secondigliano, oggi collaboratore di giustizia e testimonial dellaanche in virtù di un ritorno alla ribalta delle cronache dovuto all’attività, in particolare con idi Tik Tok, che Panzuto utilizza proprio per mettere all’indice i comprtamenti da camorrista che un tempo lui stesso praticava. La sua, infatti, è una cruda premessa: “La, la mafia, erano merda in passato come lo sono ora”, chiarisce l’ex sicario del clan Piccirillo della Torretta. Ma detto questo, tante cose sono mutate, come spiega Panzuto nell’incontro promosso a Napoli dall’associazione Insorgenza. Uno spartiacque sono state ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronachecampane : RT @cronachecampane: Camorra, omicidio per far ritrattare il pentito: arrestati 3 del clan Polverino - ilGazzettinoves : Uccisero il parente di un pentito di #camorra: tre arresti a #Villaricca - @_Carabinieri_ - - QdSit : Mafia, l’omicidio di Tammaro Solli per far ritrattare il parente pentito: 3 arresti - cronachecampane : Camorra, omicidio per far ritrattare il pentito: arrestati 3 del clan Polverino - iISud24 : Camorra, omicidio per far ritrattare pentito: 3 misure cautelari ad affiliati Polverino #27febbraio #camorra… -