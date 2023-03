Il Pd di Elly Schlein sarà più radicale? Ignazi: «Sì, ed è una fortuna. Porterà il centrosinistra fuori da una melassa indefinita» – L’intervista (Di giovedì 2 marzo 2023) Elly Schlein, all’età di 37 anni, si trova alla guida del primo partito di opposizione italiano. «Partito che non ha mai smesso di essere il perno del centrosinistra, è ridicolo pensare che avesse abdicato in favore dei grillini», sostiene Piero Ignazi. «In confronto, Movimento 5 stelle e Terzo polo sono partiti di pasta frolla». Per il politologo, esperto in politica comparata, «all’organizzazione e alla capillarità territoriale, adesso, si aggiungono una leadership e una linea politica chiare», che renderanno il Partito democratico ancora più centrale nel contrasto al governo Meloni. «Giuseppe Conte e Carlo Calenda dovranno adeguarsi, inseguire un Pd che è tornato a dare la carte del mazzo delle opposizioni». Merito, secondo Ignazi, di una certa radicalità delle posizioni di ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 marzo 2023), all’età di 37 anni, si trova alla guida del primo partito di opposizione italiano. «Partito che non ha mai smesso di essere il perno del, è ridicolo pensare che avesse abdicato in favore dei grillini», sostiene Piero. «In confronto, Movimento 5 stelle e Terzo polo sono partiti di pasta frolla». Per il politologo, esperto in politica comparata, «all’organizzazione e alla capillarità territoriale, adesso, si aggiungono una leadership e una linea politica chiare», che renderanno il Partito democratico ancora più centrale nel contrasto al governo Meloni. «Giuseppe Conte e Carlo Calenda dovranno adeguarsi, inseguire un Pd che è tornato a dare la carte del mazzo delle opposizioni». Merito, secondo, di una certa radicalità delle posizioni di ...

