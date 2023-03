Il patto del silenzio – Playground | la recensione | Dell' innocenza perduta

(Di giovedì 2 marzo 2023) Lade Ildel, una storia di bullismo raccontata con il realismo e la lucidità di un film dei Dardenne, che restano un costante riferimento. Il bisogno di integrarsi, essere riconosciuti e trovare il proprio posto all'interno di una comunità. È tutto quello che sta alla basee relazioni umane: andare a caccia di un consenso che ci definisca e conferisca l'autorevolezza necessaria per poter provare a stare al mondo. Soprattutto quando (come leggerete nellade Ildel) il mondo è il cortile di una scuola, il primo spazio a definirci al di fuori'alcova famigliare e il palcoscenico che ripropone in microscala ciò che succede nella società. ...

Laura Wandel con Ilsilenzio . Playground (premio Fipresci nella sezione Un certain regardFestival di Cannes2021) getta uno sguardo dentro il mondo caotico dell'infanzia e

