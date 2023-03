Il patto del silenzio | la recensione del film di Laura Wandel

(Di giovedì 2 marzo 2023) Il: Ildel– Playground, 2021. Regia:. Cast: Maya Vanderbeque, Günter Duret, Karim Leklou,Verlinden. Genere: Drammatico. Durata: 72 minuti. Dove l’abbiamo visto: In anteprima stampa. Trama: La piccola Nora è profondamente legata al fratello Abel. D’altronde la loro famiglia non offre molti altri appigli affettivi. Il padre è disoccupato e tendenzialmente incapace a rappresentare una figura solida. La madre, invece, è una figura vaga e sempre in movimento che, probabilmente per lavoro, si assenta frequentemente. Per questo motivo, dunque, quando arriva il primo giorno di scuola, Nora pensa di non essere da sola, visto che Abel frequenta già lo stesso istituto da qualche anno. La realtà, però, si dimostra presto molto diversa. Il fratello, infatti, ...

Il Patto del Silenzio: il bullismo raccontato attraverso lo sguardo dei più piccoli. Organizza una proiezione a scuola Orizzonte Scuola

