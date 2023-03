Il Partito democratico a guida Schlein troverà una sua strada? (di M. Cappato) (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Partito democratico a guida Schlein troverà una sua strada? Dipenderà da Schlein, naturalmente. Ma le insidie mi paiono diverse da quelle più comunemente ipotizzate. L’attenzione verte sullo “spostamento a sinistra” del Pd. Il ragionamento – e la speranza di Renzi e Calenda – è che i temi cari a Schlein porteranno il Pd verso posizioni di “sinistra radicale”, spingendo il Partito nelle braccia del Movimento 5 stelle e lasciando orfani gli elettori moderati e di centro. Il ragionamento non farebbe una piega, se la politica si giocasse esclusivamente sull’auto collocazione dell’elettore sull’asse destra sinistra, in base a singoli temi facilmente distintivi, e se la moderazione fosse un connotato centrista. Il ragionamento però mostra ... Leggi su tpi (Di giovedì 2 marzo 2023) Iluna sua? Dipenderà da, naturalmente. Ma le insidie mi paiono diverse da quelle più comunemente ipotizzate. L’attenzione verte sullo “spostamento a sinistra” del Pd. Il ragionamento – e la speranza di Renzi e Calenda – è che i temi cari aporteranno il Pd verso posizioni di “sinistra radicale”, spingendo ilnelle braccia del Movimento 5 stelle e lasciando orfani gli elettori moderati e di centro. Il ragionamento non farebbe una piega, se la politica si giocasse esclusivamente sull’auto collocazione dell’elettore sull’asse destra sinistra, in base a singoli temi facilmente distintivi, e se la moderazione fosse un connotato centrista. Il ragionamento però mostra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Ho riunito il comitato del #TerzoPolo e fatto una proposta per arrivare, con un processo aperto e democratico, al p… - pietroraffa : Nel primo sondaggio dopo le primarie, il Partito democratico passa dal 16.5% al 19.5%. Non male come partenza per E… - ultimora_pol : Sky - Stefano #Bonaccini potrebbe diventare presidente del Partito Democratico. @ultimora_pol - Devabole : RT @RaiNews: La neosegretaria del Partito democratico Elly Schlein ha reso omaggio alle vittime del naufragio presso il palazzetto dello Sp… - Arturo_Parisi : A chi chiede se “governa chi vince, o vince chi governa” rispondo “governi chi ha vinto” Ha vinto Elly Schlein gove… -