Il Papa Giovanni XXIII di Bergamo si conferma tra i migliori 250 ospedali al mondo (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Papa Giovanni XXIII di Bergamo si conferma tra i primi 250 ospedali al mondo. L'Ospedale di Bergamo rimane per il quarto anno consecutivo nella classifica dei World's Best Hospitals 2023, il ranking a cura dalla prestigiosa rivista statunitense Newsweek in collaborazione con Statista, elaboratore leader di dati, che ha preso in esame quest'anno 2.300 strutture in 28 Paesi al mondo. Il Papa Giovanni XXIII di Bergamo migliora quest'anno il suo 'score' di 2 punti percentuali, si conferma al nono posto tra gli ospedali italiani pubblici e privati e al terzo posto tra gli ospedali pubblici di regione Lombardia.

