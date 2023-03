Il navigatore lo porta in una strada chiusa | fa manovra e rimane incastrato

(Di giovedì 2 marzo 2023) Brutta disavventura per un automobilista ligure che nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 marzo, è rimastocon la sua vettura in un tratto diimpervio. La persona alla guida, seguendo le indicazioni del...

Se per gli amanti dello sci è indubbiamente una buona notizia, per quelli delle gite fuori, ... Il famosogenovese partì proprio da queste parti per arrivare a scoprire l'America . Qui ...... nel caso si scelga l'hi - fi (pacchetto Infotainment da 1.000, con ile il sistema di ... Certo, tutte le plastiche (plancia e pannellicompresi) sono in plastica rigida, ma ben ...Stesso discorso pure per l'interno, anch'esso foderato con tessuti soffici e rivisto nell'... dei cerchi di acciaio da 18'', dei fari full Led, dell'infotainment da 12'' cone dei ...

Genova. Un automobilista, seguendo le indicazioni del navigatore, è stato portato su una via senza sbocco. Durante la manovra di inversione è però rimasto incastrato in via Pinolla, sopra Bolzaneto.