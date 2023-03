Il naufragio di Cutro è una ferita profonda alla nostra umanità (di R. Pegna)

Leggi su tpi

(Di giovedì 2 marzo 2023) Inutile nascondere la realtà: questa tragedia disi poteva evitare o, perlomeno, dal momento dell’individuazione, era un obbligo morale, etico, civile, cristiano, semplicemente umano, monitorare l’imbarcazione, avvicinarsi, capire la situazione, intervenire, soccorrere. Averli abbandonati al loro destino, viste anche le condizioni del mare, è inaccettabile, crudele, da miserabili. Le dichiarazioni del ministro sono penose e impietose. L’autodifesa del comandante della Guardia Costiera che, comunque, ingenuamente ma spudoratamente ammette che si potessero salvare, aggiungendo di “essere provato umanamente ma professionalmente a posto”, è triste e imbarazzante. Ha affermato, secondo un linguaggio in questo caso incomprensibile, di aver rispettato “le regole d’ingaggio”, come se fosse una battaglia, un’azione militare o di polizia. In realtà, piuttosto, si trattava ...