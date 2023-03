Il Napoli può preservare i suoi gioielli? Il mercato è insidioso, Kvaratskhelia e Osimhen corteggiatissimi (Di giovedì 2 marzo 2023) Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Il duo che sta dominando la scena in Serie A e sta imperversando anche in Europa. Il Napoli si gode i suoi due gioielli in direzione del terzo Scudetto della propria storia e, ovviamente, verso il sogno Champions League. Ma, come accade negli ultimi anni nel calcio italiano, quando ti “esplodono” tra le mani giocatori di tale livello, poi i club sono anche consapevoli che non sarà semplice trattenerli. Purtroppo il calciomercato internazionale assomiglia sempre più ad una “vasca di pesci grossi”, nella quale le società italiane rischiano di essere ingoiate in un sol boccone. Quando si iniziano a sentire in lontananza le sirene dei club più ricchi del mondo, non è semplice trattene i giocatori e, di pari passo, rifiutare offerte “fuori ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Victore Khvicha. Il duo che sta dominando la scena in Serie A e sta imperversando anche in Europa. Ilsi gode iduein direzione del terzo Scudetto della propria storia e, ovviamente, verso il sogno Champions League. Ma, come accade negli ultimi anni nel calcio italiano, quando ti “esplodono” tra le mani giocatori di tale livello, poi i club sono anche consapevoli che non sarà semplice trattenerli. Purtroppo il calciointernazionale assomiglia sempre più ad una “vasca di pesci grossi”, nella quale le società italiane rischiano di essere ingoiate in un sol boccone. Quando si iniziano a sentire in lontananza le sirene dei club più ricchi del mondo, non è semplice trattene i giocatori e, di pari passo, rifiutare offerte “fuori ...

