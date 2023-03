Il Napoli-Lazio di Goran Pandev: "Grandi difese ma vedo tanti gol" (Di giovedì 2 marzo 2023) AGI - "Mi aspetto una grande partita con tanti gol, anche se si affrontano le migliori difese della Serie A": questa la previsione per Napoli-Lazio di Goran Pandev, doppio ex che con gli azzurri segnò 19 reti tra il 2011 e il 2014 e con i biancocelesti ben 48 tra il 2004 e il 2009. Alla vigilia della sfida del Maradona, l'ex attaccante macedone in un'intervista all'AGI ha esprime ammirazione per entrambe le squadre: "Giocano un calcio aperto, offensivo, sono due squadre molto forti, l'hanno dimostrato in campionato e anche in Europa". I partenopei padroni di casa, protagonisti assoluti della vetta della classifica, a +18 punti dalle milanesi e +20 dalla Lazio, vengono da 5 cleen sheet consecutivi: "Sono fortissimi, ma dovranno temere Ciro Immobile, che alla prima ... Leggi su agi (Di giovedì 2 marzo 2023) AGI - "Mi aspetto una grande partita congol, anche se si affrontano le miglioridella Serie A": questa la previsione perdi, doppio ex che con gli azzurri segnò 19 reti tra il 2011 e il 2014 e con i biancocelesti ben 48 tra il 2004 e il 2009. Alla vigilia della sfida del Maradona, l'ex attaccante macedone in un'intervista all'AGI ha esprime ammirazione per entrambe le squadre: "Giocano un calcio aperto, offensivo, sono due squadre molto forti, l'hanno dimostrato in campionato e anche in Europa". I partenopei padroni di casa, protagonisti assoluti della vetta della classifica, a +18 punti dalle milanesi e +20 dalla, vengono da 5 cleen sheet consecutivi: "Sono fortissimi, ma dovranno temere Ciro Immobile, che alla prima ...

