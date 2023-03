Il Napoli e non solo... a 'Un Calcio alla Radio' (Di giovedì 2 marzo 2023) Umberto Chiariello: "Ecco perché penso che anche la Lazio dovrà inchinarsi di fronte a questo grande Napoli". A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: "Ci avviciniamo ad un’altra gara complessa, Napoli-Lazio, il passato che ritorna. La grande bellezza di Maurizio Sarri ed il Sarrismo, concetto storico e storicizzato, un periodo storico calcistico, tutto napoletano, in cui l’allenatore ha rappresentato quel quid che, in genere, non rappresenta un allenatore. È stato l’incarnazione dello spirito di un popolo, popolo che adesso si sente tradito dopo l’esperienza alla Juventus e quella alla Lazio, proprio lui che si definiva un rivoluzionario, un Che ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 2 marzo 2023) Umberto Chiariello: "Ecco perché penso che anche la Lazio dovrà inchinarsi di fronte a questo grande". ACentrale, nel corso di UnUmberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: "Ci avviciniamo ad un’altra gara complessa,-Lazio, il passato che ritorna. La grande bellezza di Maurizio Sarri ed il Sarrismo, concetto storico e storicizzato, un periodo storico calcistico, tutto napoletano, in cui l’allenatore ha rappresentato quel quid che, in genere, non rappresenta un allenatore. È stato l’incarnazione dello spirito di un popolo, popolo che adesso si sente tradito dopo l’esperienzaJuventus e quellaLazio, proprio lui che si definiva un rivoluzionario, un Che ...

