Il monrealese Salvo Lupo morto in carcere, la famiglia presenta nuovo esposto ai Carabinieri (Di giovedì 2 marzo 2023) Chiedono giustizia i familiari di Salvo Lupo, il detenuto di Monreale, trovato morto nel 2019, nel carcere di Frosinone. La famiglia denuncia troppi punti non chiari dietro alla morte del giovane “Non ci fermeremo, finché venga fata giustizia e individuati i responsabili”. Oggi i genitori Domenico e Rita e le sorelle Teresa e Maria sorelle (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di giovedì 2 marzo 2023) Chiedono giustizia i familiari di, il detenuto di Monreale, trovatonel 2019, neldi Frosinone. Ladenuncia troppi punti non chiari dietro alla morte del giovane “Non ci fermeremo, finché venga fata giustizia e individuati i responsabili”. Oggi i genitori Domenico e Rita e le sorelle Teresa e Maria sorelle (Monrealelive.it)

