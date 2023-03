Il metodo Cardinale: perché è a Milano per lo stadio e non lo vedremo (mai) per Leao (Di giovedì 2 marzo 2023) Guarda l'uscita di Cardinale e Sala dopo l'incontro in Comune Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 2 marzo 2023) Guarda l'uscita die Sala dopo l'incontro in Comune Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Il metodo Cardinale: perché lo abbiamo visto a Milano per lo stadio e non lo vedremo (mai) per Leao - sportli26181512 : Il metodo Cardinale: perché è a Milano per lo stadio e non lo vedremo (mai) per Leao: Il metodo Cardinale: perché è… - Gazzetta_it : Il metodo Cardinale: perché lo abbiamo visto a Milano per lo stadio e non lo vedremo (mai) per Leao - ntonilla : RT @Avvenire_Nei: Il cardinale gesuita #Ghirlanda spiega il metodo di preghiera ignaziano alla luce dell'invito di #PapaFrancesco a vivere… - karda70 : RT @Avvenire_Nei: Il cardinale gesuita #Ghirlanda spiega il metodo di preghiera ignaziano alla luce dell'invito di #PapaFrancesco a vivere… -