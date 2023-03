“Il mare di Lucio”, Formia omaggia l’artista bolognese (Di giovedì 2 marzo 2023) Formia – In occasione del suo 80esimo compleanno, il Comune di Formia omaggia il grande artista bolognese Lucio Dalla con due giorni di iniziative tra incontri e animazioni musicali nelle scuole, negli spazi del Comune e della sua ultima barca di 23 metri costruita nel 2003, “Brilla & Billy” (dal nome dei suoi inseparabili labrador), attualmente ormeggiata presso il Molo Azzurra del porto di Formia e che non era per Dalla solo un “semplice” yacht ma rappresentava la sua casa estiva, in cui il cantautore amava trascorrere le giornate, invitare amici e soprattutto comporre. Un vero e proprio studio di registrazione galleggiante che ha visto nascere alcune delle sue indimenticabili canzoni, tra cui un capolavoro come Caruso. Particolarmente emozionato è il sindaco di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 marzo 2023)– In occasione del suo 80esimo compleanno, il Comune diil grande artistaDalla con due giorni di iniziative tra incontri e animazioni musicali nelle scuole, negli spazi del Comune e della sua ultima barca di 23 metri costruita nel 2003, “Brilla & Billy” (dal nome dei suoi inseparabili labrador), attualmente ormeggiata presso il Molo Azzurra del porto die che non era per Dalla solo un “semplice” yacht ma rappresentava la sua casa estiva, in cui il cantautore amava trascorrere le giornate, invitare amici e soprattutto comporre. Un vero e proprio studio di registrazione galleggiante che ha visto nascere alcune delle sue indimenticabili canzoni, tra cui un capolavoro come Caruso. Particolarmente emozionato è il sindaco di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ninasprock : È la sera dei miracoli. Delle lacrime di gratitudine e di perdono. Lucio, te lo prometto, in nome di tutta la tua b… - saryvanpelt : Lucio, ci manchi molto ???? #luciodalla #1marzo E' il gioco della vita, la dobbiamo preparare, che non ci sfugga dal… - ClaudiaBruno00 : RT @MagaMagaoz: E in mezzo a questo mare Cercherò di scoprire quale stella sei Perché mi perderei Se dovessi capire che stanotte non ci sei… - VivienVi66 : Ridatemi gli anni ‘70 Ridatemi I tramonti sulla spiaggia a Forte dei Marmi e la nostra casa in pineta. Ridatemi il… - Ancelotti_Fan : come fate a fare una classifica delle canzoni di Lucio Dalla solo dio lo sa adesso la faccio anche io così vi inca… -