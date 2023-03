Il mare come una cantina (Di giovedì 2 marzo 2023) Sempre più cantine in Italia e nel mondo stanno facendo diverse sperimentazioni di affinamento delle loro bottiglie in mare, ma come mai? È solo una moda del momento o c’è anche un contributo concreto e unico che il mare può dare alle bottiglie? Le origini del fenomeno Le origini di questa tecnica pare siano antichissime, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Sempre più cantine in Italia e nel mondo stanno facendo diverse sperimentazioni di affinamento delle loro bottiglie in, mamai? È solo una moda del momento o c’è anche un contributo concreto e unico che ilpuò dare alle bottiglie? Le origini del fenomeno Le origini di questa tecnica pare siano antichissime, ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Bambini che non hanno niente da mangiare, bambini uccisi dalle bombe, bambini lasciati morire tra le onde del mare.… - tvboy : 67 vite di cui 15 di bambini potevano essere salvate. Salvare vite in mare non può essere una scelta ma è un nostro… - SeaWatchItaly : Secondo il Comandante della Capitaneria di porto di #Crotone, le loro 'motovedette avrebbero potuto navigare anche… - gonufrio : RT @GiansandroMerli: «Si stanno rafforzando da tempo procedure e prassi che inquinano le vicende dei soccorsi di grandi numeri di persone,… - ErcoleTozzi : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Sì, ma dite pure come. I vostri buoni propositi arrivano soltanto a fermare chi sal… -