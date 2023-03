Il Manager della Felicità per aumentare il benessere in azienda (Di giovedì 2 marzo 2023) Gli uffici possono essere percepiti come luoghi tristi e frustranti, dove si possono vivere situazioni sgradevoli. Ad esempio, può verificarsi competitività disfunzionale tra colleghi e le scadenze essere pressanti. Come pure, possono esserci difficoltà comunicative con i superiori. Conseguenze sono spaccature tra i dipendenti, poca collaborazione e demotivazione. Avere collaboratori felici di lavorare presso quella Leggi su periodicodaily (Di giovedì 2 marzo 2023) Gli uffici possono essere percepiti come luoghi tristi e frustranti, dove si possono vivere situazioni sgradevoli. Ad esempio, può verificarsi competitività disfunzionale tra colleghi e le scadenze essere pressanti. Come pure, possono esserci difficoltà comunicative con i superiori. Conseguenze sono spaccature tra i dipendenti, poca collaborazione e demotivazione. Avere collaboratori felici di lavorare presso quella

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Nel centro di Milano, vicino alle strade del lusso e della moda, è nata una biblioteca privata ma gratuita e aperta… - CortevaIT : ??????? “BlueN porta una ventata di cambiamento in #agricoltura: una forza della natura che migliora resa e qualità d… - gponedotcom : Alessandro Tonucci, proprietario della squadra, ricoprirà il ruolo di direttore sportivo. Confermati Stefano Nepa e… - uisg_superiors : RT @incamminotv2000: Che differenza c’è tra un influencer e un evangelizzatore digitale? Ne parliamo alle 19:30 con @pamorga responsabile d… - GabrieleCarrer : RT @formichenews: Decisione storia della Corte di Cassazione: no all’estradizione in Cina di un ex manager ricercata per presunti reati eco… -