"Il male del mondo". Mistero-Fedez, il durissimo sfogo della madre L'assenza di Fedez alla conferenza di presentazione di Lol 3 rappresenta per molti fan un campanello di allarme. In tanti si chiedono dove sia finito. Dopo Sanremo, infatti il rapper è sparito. Prima le voci di crisi con Ferragni, poi il video con i segnali della balbuzie. "Scusate per le balbuzie, ma è un problema che ho da un po' di tempo, ci metto un po' di tempo per formulare una frase", aveva affermato Fedez in una recente clip apparsa sul web. E immediatamente su di lui sono piovuti sospetti, voci, tam-tam impazziti sul suo stato di salute. In mezzo a questo fiume di tweet e di messaggi social da parte dei fan è apparsa la foto di Fedez in compagnia della moglie, Chiara Ferragni che di fatto ha sancito la chiusura della crisi. Una foto in cui le mani dello stesso ...

